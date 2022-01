ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-25, 59-54, 92-74, 113-103

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ: Κράουντερ 4, Μπρίτζες 23 (2), ΜακΓκί 13, Πολ 18, Μπούκερ 11, Τζόνσον 8 (2), Μπιγιόμπο 21, Πέιτον, Πέιν 7 (1), Σάμετ 8 (2).

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ: Χόλιντεϊ 10 (2), Κρεγκ 8 (2), Μπιτάτζε 16, Ντουάρτε 17 (3), Σάικς 5 (1), Τζάκσον 6, Μπρίσετ 10 (1), Γουάσινγκτον, Λαμπ 14 (1), Στίβενσον 17.

Big night for Bismack 🙌@bismackbiyombo ties two career-highs with 21 PTS and 5 AST to propel the @Suns to their sixth-straight dub ☀ pic.twitter.com/KnQFrmJRDg

— NBA (@NBA) January 23, 2022