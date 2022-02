Ο Δανός αγωνίστηκε ξανά σε επίσημο αγώνα, ύστερα από εννέα ολόκληρους μήνες!

Στην αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με αντίπαλο τη Νιούκαστλ (εντός έδρας ήττα με 2-0).

Ο Έρικσεν πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 52’, αγωνίστηκε για 38 λεπτά και τόνισε μετά τη λήξη:

«Αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα, είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Έχοντας βιώσει όλα αυτά και να επιστρέφω, είναι τρομερό συναίσθημα».

«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή ημέρα από την αρχή. Η Μπρέντφορντ με φροντίζει πολύ. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για εμένα και πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Όλοι είναι εδώ. Η οικογένειά μου, οι γονείς μου, τα παιδιά μου, η πεθερά μου και κάποιοι γιατροί που με βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα.

Όσα έκαναν για εμένα, είναι ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι πέρασα».

Η δημοσίευση της Μπρέντφορντ, την οποία κοινοποίησε και ο Κρίστιαν Έρικσεν:

The start of something speciel 🙌🏻#ce21 pic.twitter.com/0UuvNC1o9P

— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) February 26, 2022