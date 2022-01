Σε ένα ματς για γερά νεύρα, οι περσινοί πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς και γνώρισαν την ήττα με 103-99. Μάλιστα, οι Μπακς έχασαν για δεύτερη φορά σε τρία βράδια από τους Χόρνετς στη Σάρλοτ.

Εξαιρετική εμφάνιση παρά την ήττα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που όμως δεν κατάφερε στο τέλος να δώσει στα «Ελάφια» το κάτι παραπάνω για σήμερα. Με αυτήν την ήττα, οι Μπακς πλέον έπεσαν στο 26-17, ενώ από την άλλη μεριά, η ομάδα του Σάρλοτ ανέβηκε στο 22-19.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζρου Χόλιντεϊ, Τζορτζ Χιλ, Γκρέισον Άλεν, Μπρουκ Λόπεζ, αλλά και χωρίς την παρουσία του προπονητή τους, Μάικ Μπουντενχόλζερ, λόγω κορονοϊού, ωστόσο πάλεψαν μέχρι το τέλος.

Ο «Greak Freak» τελείωσε το ματς μετρώντας 26 πόντους με /13 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές, ενώ παράλληλα είχε ακόμη 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, αλλά και έξι λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Στο πλευρό του Έλληνα σταρ με αξιώσεις βρέθηκε για άλλο ένα βράδυ ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 27 πόντους με 7/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές και παράλληλα πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 11 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα και επτά λάθη.

Από την άλλη πλευρά, για τους νικητές ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Τέρι Ροζίερ, ο οποίος σταμάτησε στους 27 πόντους, τα 7 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Λαμέλο Μπολ, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 47-48, 83-74, 103-99

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τζέιμς Μπορέγκο): Χέιγουορντ 14 (2), Μπρίτζες 17, Πλάμλι 6, Ροζίερ 27 (4), Μπολ 23 (4), Μάρτιν 8 (2), Ουάσινγκτον 5, ΜακΝτάνιελς 3 (1).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντάρβιν Χαμ): Μίντλετον 27 (3), Αντετοκούνμπο 26 (1), Πόρτις 5, Νουόρα 18 (4), Μάθιους 13 (3), ΝτιΒιντσέντζο 2, Γκάλογουεϊ, Κόνατον, Μαμουκελασβίλι 2, Χουντ 6 (2).

🏀 @T_Rozzay3 (27 PTS) and @MELOD1P (23 PTS) combine for 50 PTS and lead the way in the @hornets dub! pic.twitter.com/JZ3v4VpMNP

— NBA (@NBA) January 11, 2022