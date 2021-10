Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, η πρωταθλήτρια ομάδα του NBA θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου (30/10), οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς θα επισκεφτούν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 8 Νοεμβρίου. Με αφορμή το ταξίδι στην Ουάσινγκτον για τον αγώνα κόντρα στους Ουίζαρντς, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι η πρώτη μετά τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016 που συναντά τον Πρόεδρο. Τότε ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα αυτός που είχε υποδεχτεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους συμπαίκτες του. Τώρα θα είναι ο, τότε αντιπρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Στο μεσοδιάστημα, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, καμία πρωταθλήτρια ομάδα δεν επιθυμούσε να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο. Ουόριορς (2017, 2018), Ράπτορς (2019) και Λέικερς (2020) δεν έκαναν ποτέ το ταξίδι στην πρωτεύουσα.

The Milwaukee Bucks are scheduled to make their trip to the White House to celebrate winning the 2021 NBA title on Nov. 8, sources told ESPN. The Bucks will be the first NBA team to visit the White House since the 2016 Cleveland Cavaliers visited former President Obama.

