Το σήριαλ με πρωταγωνιστή τον Νόβακ Τζόκοβιτς αναφορικά με τη συμμετοχή του στο μεγάλο ραντεβού της Μελβούρνης, συνεχίζεται.

Ο Σέρβος μπορεί να έλαβε άδεια κατ’ εξαίρεση για να δώσει το «παρών» στο Αυστραλιανό Όπεν, ωστόσο, ανιχνεύθηκε ακόμη ένα πρόβλημα στην περίπτωσή του, καθώς δεν είναι η δυνατή έκδοσης άδειας παραμονής, σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτειακής Υπουργού της Βικτώριας –πόλη όπου θα λάβει χώρα η διοργάνωση–, Τζάαλα Πούλφορντ.

«Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ρώτησε αν πρόκειται να χορηγήσουμε ξεχωριστή βίζα στον Νόβακ Τζόκοβιτς για να εισέλθει στην Αυστραλία και να συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν. Δεν θα το κάνουμε.

Η στάση μας ήταν πάντοτε ξεκάθαρη σε δύο ζητήματα: η έγκριση αδειών παραμονής αποτελεί θέμα της Κυβέρνησης και αντιστοίχως οι εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους, των ιατρών», επισημαίνει σε ανάρτησή της η Υπουργός.

Η δημοσίευση της Τζάαλα Πούλφορντ:

We’ve always been clear on two points: visa approvals are a matter for the Federal Government, and medical exemptions are a matter for doctors.

