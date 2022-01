Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να φτάνει στο «triple-double», οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα των Νιού Όρλεαν Πέλικανς με 136-113.

Με αυτή τη νίκη, τα «Ελάφια» πλέον έχουν ρεκόρ 25-13, ενώ από την άλλη μεριά, οι «Πελεκάνοι» έπεσαν στο 13-23 παραμένοντας στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας στη Δύση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους μετρώντας 10/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ και είχε δύο κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Greak Freak» τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή και του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 2.000 δολαρίων, επειδή χτύπησε την μπασκέτα, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη Λίγκα.

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και πήρε 6 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος μέτρησε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Από την άλλη μεριά, για τους Πέλικανς ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Τζάξσον Χέις, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 23 πόντους. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Τζος Χαρτ, ο οποίος είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 64-56, 96-82, 136-113

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Κόνατον 9 (3), Αντετοκούνμπο 35 (2), Πόρτις 14 (4), Άλεν 16 (4), Χόλιντεϊ 21 (1), Κάζινς 5 (1), Μάθιους 8 (2), Χουντ, Νουόρα 23 (5), Σμαρτ, ΝτεΛοριέ, Μαμουκελασβίλι 3 (1).

ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΑΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ (Γκριν): Τεμπλ 14 (3), Τζόουνς 14 (2), Ερνανγκόμεθ 11, Χαρτ 14 (1), Γκρέιαμ 14 (3), Χέιζ 23, Αλεξάντερ-Γουόκερ 13 (3), Σατοράνσκι 5, Κλαρκ 3 (1), Μάρσαλ, Αλβαράδο, Μέρφι 2.

Giannis opened up 2022 with a bang.

35 points

16 boards

10 assists

The @Bucks have won 6 in a row! pic.twitter.com/YAiHsGgV8C

— NBA (@NBA) January 2, 2022