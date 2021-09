Πανέτοιμος για να αγωνιστεί στην κορυφαία αναμέτρηση του διημέρου στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι ο Αργεντινός σούπερ σταρ.

Μετά από απουσία μιας εβδομάδας, ο Λιονέλ Μέσι προπονήθηκε κανονικά σήμερα στο Παρίσι. Ο 34χρονος είναι πλέον στο 100% και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί ως βασικός στην αναμέτρηση της Τρίτης.

Lionel Messi has returned to full PSG training just one day before the side take on Man City in the Champions League… 👀

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 27, 2021