Οι πρωταθλητές του NBA, Μιλγουόκι Μπακς, επισκέφτηκαν πριν λίγα λεπτά την οικεία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Την «επιστροφή» της παράδοσης να επισκέπτεται η πρωταθλήτρια ομάδα τον εκάστοτε Πρόεδρο των Η.Π.Α. πραγματοποιήσε η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παίκτες, επιτελείο και διοίκηση των Μπακς συνάντησαν τον Τζο Μπάιντεν ο οποίος θέλησε να τους συγχαρεί για την, προ ολίγων μηνών, επιτυχία τους. Οι δύο Έλληνες αθλητές, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο γνώρισαν από κοντά τον «POTUS» ενώ έβγαλαν και αναμνηστικές φωτογραφίες από μια εμπειρία… ζωής.

Παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη των Μπακς στον Λευκό Οίκο:

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv

— NBA (@NBA) November 8, 2021