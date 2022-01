Με συγκλονιστικά παιχνίδια συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα των Πέλικανς με τον Έλληνα σούπερ σταρ να «υπογράφει» τη νίκη τους.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν στην παράταση να επικρατήσουν των Σαν Αντόνιο Σπερς με 117-116, ενώ οι Σικάγο Μπουλς δια χειρός ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν κατάφεραν και επιβλήθηκαν στο τέλος των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 120-119.

Σε ένα συναρπαστικό ματς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς κατάφεραν και ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 120-116. Λίγο πιο εύκολα, οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να πανηγυρίσουν το διπλό κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς με 124-111. Τέλος, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνέχισαν τις εξαιρετικές εμφανίσεις κερδίζοντας τους ανταγωνιστικούς Γιούτα Τζαζ, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 123-116.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Μιλγουόκι Μπακς – Νιού Όρλεαν Πέλικανς 136-113

Ντιτρόιτ Πίστονς – Σαν Αντόνιο Σπερς 117-116

Η ομάδα του Ντιτρόιτ κατάφερε να «κάμψει» την αντίσταση των Σπερς στην παράταση και να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πίστονς πλέον έχουν ρεκόρ 6-28, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο έχει 14-21.

Το συγκρότημα του Γκρεγκ Πόποβιτς με εύστοχη βολή του Κέλντον Τζόνσον ισοφάρισε σε 105-105, ωστόσο έχασε ο ίδιος την ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκη στην τελευταία προσπάθεια της κανονικής διάρκειας.

Στην παράταση, οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα και με «ήρωα» τον Σαντίκ Μπέι, ο οποίος ευστόχησε σε μια τρίποντη βόμβα λίγο πριν το φινάλε του ματς, πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χαμίντου Ντιαλό, ο οποίος σταμάτησε στους 34 πόντους, τα 14 ριμπάουντ και τα 5 κλεψίματα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σαντίκ Μπέι, ο οποίος είχε 21 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, για τους Σπερς ξεχώρισε ο Μπράιαν Φορμπς, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους με 5 τρίποντα, ενώ επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Βάσελ που πρόσθεσε 19 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-29, 52-59, 85-81, 105-105, 117-116 (παρ.)

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ: Μπέι 21 (2), Ντιαλό 34, Γκάρζα 20 (1), Στάνλεϊ 19 (3), Γουόλτον 11 (1), Πότερ 4, Πέιτζ, Ρόμπινσον 8 (2), Πίκετ, Σιρβίντις.

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 19 (5), Τζόνσον 12 (2), Ποέτλ 15, Τζόουνς 15, Γουάιτ 18, Φορμπς 27 (5), Λαντέιλ 8, Πρίμο 2, Γουίσκαμπ, Ίμπανκς.

Career-highs in rebounds for these three @DetroitPistons as they become the first trio with 20 PTS and 14 REB in over 40 years!@hamidoudiallo: 34 PTS, 14 REB, 5 STL@LukaG_55: 20 PTS, 14 REB@SaddiqBey: 21 PTS, 17 REB, game-winner pic.twitter.com/pxBGknls7u — NBA (@NBA) January 2, 2022

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σικάγο Μπουλς 119-120

Με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να ευστοχεί ξανά σε «buzzer beater», αλλά και να γράφει παράλληλα ιστορία στο ΝΒΑ, οι Μπουλς κατάφεραν να «αποδράσουν» από την Πρωτεύουσα και να ανέβουν στο 24-10, πιάνοντας έτσι την κορυφή της Ανατολής και πάλι. Οι «Μάγοι» υποχώρησαν στο 18-18.

Με αυτό το σουτ, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που πέτυχε νικητήρια σουτ σε διαδοχικές ημέρες.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο ΝτεΡόζαν φυσικά, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του πρώτου σκόρερ, Ζακ Λαβίν, ο οποίος είχε 35 πόντους με 7 εύστοχα σουτ τριών πόντων. Ο Βούτσεβιτς πρόσθεσε 22 πόντους και ο Γουάιτ 20 αντίστοιχα.

Για τους Ουίζαρντς ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και κατέβασε 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράντλεϊ Μπιλ είχε 27 πόντους και 17 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-25, 64-52, 88-86, 119-120

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ: Κούζμα 29 (2), Κίσπερ 10, Γκάφορντ 19, Μπιλ 27, Κάλντγουελ-Πόουπ 13 (3), Γκιλ 9 (1), Τζόνσον, Αβντίγια 10, Γουότερς 2

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ: ΝτεΡόζαν 28 (1), Τζόσουνς 9 (2), Βούτσεβιτς 22 (3), Γουάιτ 20 (4), ΛαΒίν 35 (7), Κουκ, Μπράουν 2,Τόμας, Ντοσούμνου 4.

Μπρούκλιν Νετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 116-120

Παρά τις απουσίες τους, οι Κλίπερς με σπουδαία ανατροπή κατάφεραν να επικρατήσουν των Νετς και έτσι ανέβηκαν στο 19-18, την ίδια στιγμή που η ομάδα του Στιβ Νας έπεσε στο 23-11 και στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας αντίστοιχα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Έρικ Μπλέντσο, ο οποίος σταμάτησε στους 27 πόντους, ενώ οι Τζάκσον και Μαν πρόσθεσαν από 19 πόντους έκαστος.

Για τους Νετς ξεχώρισε ο «συνήθης ύποπτος», Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν εξαιρετικός, φτάνοντας στο «triple-double» με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-29, 53-49, 87-80, 116-120

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ: Ντουράντ 28 (2), Μπράουν 2, Όλντριτζ 10, Μιλς 17 (5), Χάρντεν 34 (3), Γκρίφιν, Τζόνσον 5 (1), Κλάξτον 13, Μπέμπρι 7.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ: Ιμπάκα 4, Τζάκσον 19 (3), Μπλέντσο 27 (4), Μαν 19 (3), Κόφι 14 (3), Γουίνσλοου 11, Ένις 10, Γκέιμπριελ 7 (1), Μουν 8, Τζόνσον 1.

Χιούστον Ρόκετς – Ντένβερ Νάγκετς 111-124

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-30, 55-77, 74-99, 111-124

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ: Νουάμπα 5 (1), Τέιτ 8, Τάις 8, Πόρτερ 8 (2), Γκριν 29 (5), Γκαρούμπα 2, Μάρτιν 15 (1), Γουντ, Μπρουκς 6 (2), Κρίστοφερ 7 (1), Νιξ 13 (2), Κουίν 10 (2).

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ: Γκόρντον 16, Μπάρτον 12 (1), Γιόκιτς 24 (1), Καμπάσο 22 (3), Ρίβερς 7 (1), Γκριν 11 (1), Κορνελιέ 3 (1), Τσάντσαρ 11 (1), Μπολ 11, Τζόουνς, Ριντ 4, Τάκερ 3 (1).

What an all-around game for @facucampazzo as the @nuggets win on the road. 22 points (career high)

12 assists

5 steals

2 blocks pic.twitter.com/fPjZAmNIkD — NBA (@NBA) January 2, 2022

Γιούτα Τζαζ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 116-123

Σε ένα απολαυστικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εκ των κορυφαίων ομάδων του φετινού NBA, οι Ουόριορς με πρωταγωνιστή τον Στεφ Κάρι έφυγαν ως νικητές και από τη Γιούτα, παραμένοντας στην κορυφή της Δύσης με ρεκόρ 28-7, ενώ οι Τζαζ ακολουθούν στην τρίτη θέση με ρεκόρ 26-10.

Ο Στεφ Κάρι ήταν ο πρωταγωνιστής στο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, καθώς με κάποιες καθοριστικές προσπάθειες επί της ουσίας χάρισε στην ομάδα του άλλη μια νίκη. Ο σταρ των «Πολεμιστών» τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους και 9 ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Άντριου Ουίγκινς με τους 25 πόντους που σημείωσε.

Για τους μαχητικούς Τζαζ ξεχώρισε με την εμφάνισή του χθες ο Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος έφτασε άλλη μια φορά στο «double-double» έχοντας 20 πόντους και 19 ριμπάουντ. Οι Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζόρνταν Κλάρκσον πρόσθεσαν επίσης 20 πόντους έκαστος.