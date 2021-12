Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής είχε η Formula 1 με έναν εκ των είκοσι πιλότων να επιστρέφει θετικό τεστ κορονοϊού.

Ο λόγος για τον Νικίτα Μαζέπιν που τέθηκε αυτόματα εκτός Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Ο Ρώσος οδηγός της Haas δεν θα οδηγήσει το μονοθέσιό του στον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Πλέον, βρίσκεται σε καραντίνα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές έχει παρουσιάσει ήπια συμπτώματα.

Τέλος, δεν θα πραγματοποιηθεί αντικατάστασή του παρότι ο αναπληρωματικός πιλότος, Πιέτρο Φιτιπάλντι, βρίσκεται στην πίστα. Αυτό συμβαίνει επειδή με βάση τους κανονισμούς, για να αγωνιστεί ένας πιλότος στο Grand Prix πρέπει να έχει λάβει μέρος τουλάχιστον σε ένα session τις προηγούμενες δύο ημέρες. Επομένως, η αμερικανική ομάδα θα έχει μόνο ένα μονοθέσιο στον αγώνα, αυτό του Μικ Σουμάχερ.

BREAKING: Nikita Mazepin will not race in the Abu Dhabi Grand Prix after a positive test for Covid-19

Mazepin is experiencing only mild symptoms, and is now isolating in accordance with Covid-19 protocols

We wish Nikita a safe and rapid recovery pic.twitter.com/ZHNo8eCddT

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021