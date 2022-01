Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το φετινό All Star Game που θα γίνει στο Κλίβελαντ, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη καταμέτρηση αναδείχθηκε τρίτος με 2.145.835 ψήφους. Στην Ανατολική Περιφέρεια είναι δεύτερος, πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ με 2.360.435.

Golden State's Stephen Curry and Brooklyn's Kevin Durant lead the Western and Eastern Conferences, respectively, in the first fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot.

The next NBA All-Star fan voting update will be shared Thursday, Jan. 13. pic.twitter.com/B0kSITw4Sr

— NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2022