Παρά την μέτρια εμφάνιση του στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τσεντεβίτα, ο Γιόγκι Φέρελ έκανε… όργια στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση με την Κροατική ομάδα, η οποία ηττήθηκε ωστόσο από την Βίρτους Μπολόνια, με σκορ 101-104 για την 6η αγωνιστική του Eurocup.

Ο για λίγων ημερών γκαρντ του «τριφυλλιού», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σημειώνοντας 24 πόντους (με 7/7 βολές, 1/1 δίποντο, 5/9 τρίποντα), 11 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, κερδίζοντας μάλιστα 7 φάουλ, συγκεντρώνοντας στον δείκτη αξιολόγησης 38 βαθμούς!

Το αξιοσημείωτο ωστόσο, είναι η εκπληκτική του απόδοση στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, όπου πέτυχε 20 πόντους με 5/6 τρίποντα!

Με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε σε 5 ματς, σκόραρε στα 3 από αυτά και πέτυχε συνολικά 8 πόντους στην Euroleague με 1/6 δίποντα και 2/8 τρίποντα.

.@Virtusbo grabbed its fourth win in Group B by downing Cedevita Olimpija Ljubljana 101-104 in the Slovenian capital on Wednesday. #RoadToGreatness pic.twitter.com/T6Rw5TJaWq

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) December 8, 2021