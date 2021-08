Εκτός από την κλήρωση για τους ομίλους του UEFA Champions League η αποψινή εκδήλωση είχε και τις βραβεύσεις των κορυφαίων για τη σεζόν 2020/21.

Η κάτοχος του Champions League, Τσέλσι, «σάρωσε» τα βραβεία στους άνδρες, καθώς είδε τους Ζορζίνιο, Μεντί, Καντέ και Τούχελ να παίρνουν βραβείο.

Καλύτερος παίκτης της χρονιάς ο Ζορζίνιο, ενώ καλύτερος προπονητής ο Τούχελ.

Στις γυναίκες όλα τα βραβεία κατέληξαν στην Βαρκελώνη, ενώ το πρώτο χρονικά βραβείο -το Προεδρικό βραβείο όπως ονομάζεται- δόθηκε στους ιατρούς που έσωσαν τον Κρίστιαν Έρικσεν στην αναμέτρηση της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro 2021.

Ο Κιάερ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση της UEFA, αλλά έστειλε το μήνυμά του: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βραβείο εκ μέρος της Εθνικής Δανίας. Ως αρχηγός αισθάνομαι την υποχρέωση να πάρω το βραβείο για όλη την ομάδα».

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen’s life are the 2021 UEFA President’s Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9

— UEFA (@UEFA) August 26, 2021